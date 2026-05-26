«Рой фейков вместо комаров». Глава EPA опроверг информацию о выпуске 2 млрд ГМО-комаров во Флориде

Руководитель Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Ли Зелдин опроверг информацию о том, что ведомство якобы одобрило выпуск 2 миллиардов генетически модифицированных комаров на территории Флориды. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

Как пояснил Зелдин, сведения о подобных действиях не имеют ничего общего с реальностью. Он подчеркнул, что после того, как администрация Дональда Трампа вернулась к работе, агентство не давало добро на выведение в открытую среду генетически модифицированных насекомых ни во Флориде, ни в любом другом американском штате.

Поводом для официального опровержения послужили публикации, в которых утверждалось, что власти США разрешили массовый выпуск модифицированных комаров в рамках экологических инициатив. Зелдин назвал эти сообщения ложными и заявил, что в стране не принималось решений о применении подобных биотехнологий в незамкнутых условиях.

В EPA добавили, что любые проекты по контролю численности насекомых с использованием методов генной инженерии проходят строгую научную экспертизу и многоступенчатую регуляторную проверку перед потенциальным внедрением. В агентстве также отметили: вопросы биологической безопасности и влияния на экосистемы остаются ключевыми при рассмотрении любых экспериментальных программ с генетически модифицированными организмами.

