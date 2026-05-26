Лукерья Комарница и Гречишница: пять строжайших запретов на 26 мая 2026 года

26 мая 2026 года в русском народном календаре знаменует собой рубеж между весной и полноценным летом. В эту дату верующие вспоминают сразу двух святых — Гликерию Новгородскую и Гликерию Ираклийскую, которых в крестьянской традиции переименовали в более привычную Лукерью. Само торжество обрело два народных имени: Комарница и Гречишница.

Первое прозвище возникло из-за повсеместного пробуждения комаров и мошкары после зимнего оцепенения. Второе связано с полевыми работами: предки начинали сеять гречиху. Считалось: если провести сев именно в этот день, осенью можно ждать обильного урожая.

Чего же нельзя делать 26 мая 2026 года, чтобы не притянуть несчастье и не упустить удачу? Как сообщает «МК», в день Лукерьи Комарницы ограничения касаются не только поступков, но и душевного состояния. Любая вспышка гнева или проявление слабости, по поверьям, способны разрушить равновесие между человеком и природой.

1. Главный запрет: не лишать комара жизни

Самое суровое правило дня — запрещено убивать комаров.

Суть приметы: если прихлопнуть первого попавшегося комара, вместо него прилетит сразу дюжина новых, причём более злых и надоедливых. Убийство насекомого в этот день могло обернуться тем, что всё лето человека будут преследовать тучи кровососов.

Исключение: если вы поймали комара и отпустили его на свободу — это сулит удачу.

2. Запрет на слезы — даже от счастья

Категорически не рекомендовалось проливать слезы — ни от горя, ни от обиды, ни от радости.

Последствия: слёзы в эту дату, согласно народным верованиям, «размачивают» человеческую судьбу. Вскоре могут произойти кражи, тяжёлые болезни или иные утраты.

3. Финансовое табу: без трат и чужих вещей

День Лукерьи считается временем внутренней работы, а не денежных расточительств.

Не отдавайте свои вещи — вместе с ними можно подарить собственное счастье и везение.

Не берите чужое (особенно найденные деньги) — это «чужие беды».

Не совершайте дорогих покупок и не влезайте в долги. Иначе есть риск «пойти по миру» и утратить финансовое благополучие.

4. Домашние ограничения: волосы на расчёске и битая посуда

Важно обратить внимание на, казалось бы, мелкие детали — в них скрыта опасность.

Не оставляйте волосы на расчёске. Их необходимо сжечь или закопать в землю. Считалось, что забытые волосы ведут к семейным скандалам и разладу.

Не разбивайте посуду. В иные праздники это считается «к счастью», но на Лукерью разбитая тарелка — предвестник беды. Особенно опасно разбить зеркало (осколки в таких случаях сразу закапывали в грунт).

5. Прочие «нельзя»: