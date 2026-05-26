Врач назвала 4 продукта, которые убивают детский желудок летом

В летний период вероятность возникновения кишечных заболеваний и токсикоинфекций у детей существенно повышается. Причина — ускоренная порча еды в условиях высоких температур. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщила детский гастроэнтеролог Яна Рейдер.

Жара создает благоприятную среду для усиленного размножения болезнетворных бактерий в мясных продуктах, молочной пище, салатах и кремах для кондитерских изделий, пояснила она. Эксперт советует исключить из детского меню на лето тяжелые жирные блюда, копчености, соусы на основе майонеза и сладкую газировку — такая еда перегружает пищеварительную систему и мешает нормальному водно-солевому обмену. Взамен рацион должен состоять из легких блюд, а питьевой режим — неукоснительно соблюдаться.

К тревожным сигналам отравления относятся повторяющиеся приступы рвоты, жидкий стул, лихорадка и неспособность удерживать выпитую жидкость. При возникновении подобных симптомов родителям требуется незамедлительно обратиться к врачам, поскольку состояние пациента может потребовать госпитализации и лечения в стационаре.

Ранее сообщалось о том, что гастроэнтеролог Белоусов предупредил о том, что жевание жвачки натощак может усилить изжогу.