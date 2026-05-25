«Роковая пощёчина великана». Драка слонов в Карнатаке закончилась смертью 33-летней туристки

В индийском штате Карнатака произошла трагедия с участием 33-летней путешественницы из Тамилнада по имени Туласи. Женщина приехала к реке вместе с мужем и малолетней дочерью, чтобы понаблюдать за купанием обученных слонов.

По информации агентства Press Trust of India, в какой-то момент между двумя слонами — Канджаном и Мартандой — началась потасовка. Остановить животных не удавалось. Как уточняет издание Times of India, драка закончилась победой Канджана.

Проигравший слон Мартанда потерял равновесие и рухнул прямо на Туласи. Женщина получила смертельные травмы. Ее супруг успел отскочить в сторону, при этом он держал на руках дочь. Спасти жену мужчина не смог.

По данным The Sun, на следующий день 34-летняя слониха Мартанда скончалась от тяжелых повреждений, полученных в схватке.

