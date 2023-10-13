Басманный суд Москвы одобрил предложение следствия: адвокат Навального арестован
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В Басманный суд Москвы поступило предложение арестовать адвоката Игоря Сергунина, которого обвиняют в участии в экстремистском движении. Судья одобрил предложение сотрудников правоохранительных органов, сообщает агентство «РИА Новости».
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Сергунина И.С меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в суде.
Гражданин Игорь Сергунин будет находиться под стражей до 13 декабря, после чего суд снова рассмотрит обстоятельства дела.
Адвокат Игорь Сергунин представляет интересы Алексея Навального, который ранее был успешным политическим деятелем.