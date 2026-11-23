За январь–сентябрь 2026 года Роскомнадзор составил 189 протоколов об административных правонарушениях в отношении иноагентов — на 7,4% больше, чем годом ранее. За этот период суды оштрафовали их на общую сумму 14,8 млн рублей, что на 72% больше год к году. Об этом « Известиям » сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В 2026 году иностранных агентов чаще всего привлекали к ответственности за отсутствие обязательной маркировки, а также пропаганду ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) и (или) смены пола.

За распространение контента иноагентов без маркировки или с ее нарушениями было составлено 73 протокола — на 52% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Еще 37 протоколов оформили в отношении лиц, связанных с организациями-иноагентами, что на 35% меньше, чем годом ранее.

При этом рост числа протоколов и штрафов коррелирует с увеличением количества иноагентов в реестре Минюста. По данным на 20 ноября (обновление происходит каждую пятницу), в нем числится 1304 физических лица и организации. Из них 263 участника, ранее включенных в реестр, были из него исключены. В целом с начала года перечень пополнился 179 лицами и организациями.

По мнению опрошенных изданием экспертов, увеличение сумм штрафов может быть связано с повторными правонарушениями. Первый зампредседателя комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин отметил, что проблема соблюдения требований законодательства со стороны иноагентов остается актуальной, поэтому ведомства должны продолжать системную работу.

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