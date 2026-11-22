В ночь на понедельник, 23 ноября, в Москве вероятно образование гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы, передает Агентство городских новостей « Москва ».

По прогнозам синоптиков, в ночные часы 23 ноября температура воздуха в городе перейдет через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Как пояснили в пресс-службе, это может способствовать образованию гололедицы.

В связи с этим автомобилистов призывают быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших в ДТП с фурами в Подмосковье госпитализированы.