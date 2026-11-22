Радиоуглеродный анализ фрагментов древесины, обнаруженной в районе поисков Ноева ковчега у горы Арарат в Турции, показал, что ее возраст может насчитывать около 4 тыс. лет. Это совпадает со временем описанного в Ветхом Завете Всемирного потопа, сообщил профессор Сивасского университета Дженкер Атила, руководящий международным проектом поиска библейского судна. По его словам, анализ был проведен в США. Ученые также ожидают результаты аналогичных исследований артефактов из Швейцарии и Турции, чтобы подтвердить их происхождение, пишет газета Cumhuriyet, передает ТАСС .

Атила отметил, что, согласно священным книгам, Всемирный потоп произошел около 2300 года до нашей эры, и результаты радиоуглеродного анализа идеально совпадают с этим временем: образцы древесины датированы периодом между 2200 и 2400 годами до нашей эры. Он назвал этот результат очень важным и интересным.

Ранее сообщалось, что фрагменты обугленной древесины со следами обработки рукой человека были найдены археологами на глубине около 9 м под скальной формацией в районе Дурупынар в 28 км от Арарата в ходе раскопок с 28 июня по 30 сентября. Ее очертания и 164-метровая длина соответствуют размеру ковчега, описанного в Ветхом Завете. Также в этом году в районе Дурупынар были обнаружены глиняные сосуды, предположительно относящиеся к периоду до Всемирного потопа.

Согласно библейским преданиям, праведник Ной по повелению Всевышнего построил ковчег для спасения своей семьи и животных от Всемирного потопа, а после его окончания ковчег пристал к горам Араратским. В 1949 году самолет ВВС США при выполнении секретной полетной миссии заснял геологическую формацию в Дурупынаре, которую в научном мире назвали «араратской аномалией».

Ранее были найдены останки животного с клыками длиной почти 5 см.