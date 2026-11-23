Соблюдение питьевого режима является одной из мер профилактики ОРВИ. Об этом журналистам сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина, пишет РИА Новости .

Она уточнила, что ОРВИ — самые распространенные заболевания в осенне-зимний период, которые передаются воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Драпкина посоветовала пить чистую воду из расчета около 30–40 миллилитров на килограмм массы тела в день.

По ее словам, для профилактики ОРВИ нужно не только пить достаточное количество воды, но и увлажнять воздух — это поддерживает естественное очищение дыхательных путей. Врач пояснила, что сухой воздух высушивает слизистую носа и глотки, повреждая ресничный эпителий, который является естественным барьером. В таких условиях вирусам легче проникнуть в клетки.

Ранее сообщалось, что ледяная вода вызывает колебания давления и пульса.