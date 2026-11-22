Снежный покров возвращается в столичный регион. Утром в воскресенье некоторые метеостанции уже отметили снег высотой менее 1 см, а к среде его высота достигнет 5–10 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет Агентство городских новостей « Москва ».

По его словам, днем солнечные лучи, пробивающиеся сквозь разрывы в облаках, и слабо положительная температура постепенно уничтожат этот «очередной привет зимы». Однако ближайшей ночью небольшой снег местами вновь пройдет, и очаги снежного покрова встретят жителей утром понедельника. Во вторник снега станет немного больше, а температура — чуть ниже, и снежный покров примет вполне узнаваемый характер. В среду очередной балканский циклон, выходящий на восток ЦФО, увеличит снежный покров более заметно: его высота достигнет максимальных значений с начала холодного сезона и составит 5–10 см. Леус отметил высокую вероятность того, что этот снег, меняясь высотой, останется до весны.

Прошедший минувшей ночью с субботы на воскресенье по территории столичного региона холодный атмосферный фронт отметился небольшим снегом: местами выпало менее 1 мм осадков. Тем не менее утром некоторые метеостанции отметили формирование небольшого снежного покрова. Снег высотой менее 1 см лежал на метеорологических площадках Волоколамска и Клина, а также в Новой Москве, в Михайловском.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье с 22 ноября введен желтый уровень погодной опасности.