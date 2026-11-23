За многие годы использования номер телефона успевает превратиться почти в цифровой ключ. Об этом « Газете.Ru » рассказал председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

По его словам, номер привязывают к банкам, Госуслугам, почте, маркетплейсам, соцсетям и десяткам других сервисов, о части которых владелец может уже не помнить. Чем дольше используется номер, тем выше вероятность, что он когда-то указывался в объявлениях, анкетах, интернет-магазинах или попадал в утечки данных. Поэтому мошенник может знать не только сам телефон, но и имя человека, старый адрес доставки, банк или сервисы, которыми он пользовался, — такая информация позволяет сделать звонок или сообщение гораздо убедительнее.

Депутат посоветовал периодически проводить «ревизию» номера: вспомнить, какие ключевые аккаунты к нему привязаны, удалить телефон из старых сервисов, которыми человек больше не пользуется, а в важных аккаунтах проверить способы восстановления доступа. Там, где сервис позволяет, лучше не оставлять СМС единственным способом подтверждения входа, а подключить дополнительную защиту.

Особенно внимательно, по словам Чернышова, нужно относиться к неожиданным СМС с кодами: если человек ничего не пытался оформить или восстановить, а код подтверждения пришел, это может означать, что кто-то уже ввел его номер на странице входа. Такой код нельзя никому сообщать, даже если сразу после этого звонит якобы сотрудник банка, оператора или самого сервиса.

Перед отказом от номера он рекомендовал проверить все привязанные к нему важные аккаунты. После расторжения договора оператор обязан сохранять номер в резерве в течение 60 дней, прежде чем отдать его другому абоненту, а окончательный срок зависит от правил оператора и условий тарифа. Если не обновить номер заранее в банковских приложениях, почте, Госуслугах, соцсетях и других значимых сервисах, старый номер может остаться способом восстановления доступа уже после того, как человек перестал им пользоваться.

Чернышов заключил, что чем дольше человек пользуется одним номером, тем внимательнее стоит относиться к его защите: полезно периодически проверять привязки, удалять номер из ненужных аккаунтов и усиливать защиту самых важных — банков, почты, Госуслуг и социальных сетей.

Ранее сообщалось, что мошенники перешли с телефонов на «живой» контакт.