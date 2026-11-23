Мошенники начали рассылать россиянам в мессенджере Telegram поддельные повестки в суд и использовать запугивания, чтобы вынудить собеседников позвонить им. О новой схеме обмана предупредили аналитики департамента противодействия финансовому мошенничеству компании F6 в пресс-релизе, поступившем в « Ленту.ру ».

Потенциальной жертве приходит сообщение от пользователя под ником «Реестр ФССП»: человека уведомляют о необходимости явиться в суд и призывают открыть PDF-файл под названием «Постановление». Если нажать на ссылку, запускается сайт с предложением ознакомиться с материалами дела, где жертву просят ввести шестизначный код из всплывающего сообщения.

В компании пояснили, что эта схема имитирует подтверждение авторизации в настоящих сервисах, но обычно код подтверждения поступает в СМС или по электронной почте, а мошеннический сайт сам запрашивает код и тут же его называет. Такое противоречие трудно не заметить, однако расчет преступников строится на том, что пользователь действует в условиях тревоги, спешки и дефицита внимания.

После ввода кода пользователь получает уведомление о взломе аккаунта в госсервисе и просьбу срочно позвонить по номеру, якобы принадлежащему службе поддержки. Цель мошенников — вынудить атакуемого человека самому набрать их номер, подчеркнули аналитики. Если же код не введен, аферисты атакуют звонками и сообщениями, используя угрозы и оскорбления, например обещая взять на имя жертвы кредиты, а также присылают сообщения о входе в учетную запись неизвестных.

В F6 раскрыли последствия такого звонка: злоумышленники могут задействовать различные сценарии — от обвинений в финансировании террористов и требований задекларировать или спасти сбережения до опасных просьб от фальшивых сотрудников спецслужб и склонения к преступлениям.

Россиянам напомнили, что госорганизации не отправляют сообщения в мессенджерах и не просят срочно открыть файл или перейти по ссылке. При сообщениях о взломе аккаунта в госсервисе аналитики советуют войти в мобильное приложение, проверить активные сессии и подключения в настройках и удалить незнакомые устройства, а если их нет — значит, человека пытаются обмануть.

Ранее сообщалось, что мошенники выманивают деньги через аккаунты детей.