Ревизия, расчистка, финиш: дизайнер назвал пошаговый план преображения участка

Один выходной — и запущенный участок превращается в ухоженную картинку. Без магии, просто с правильной последовательностью и удобными инструментами. Ландшафтный архитектор Илья Васецкий в беседе с радио Sputnik разложил весь процесс по полочкам.

По его словам, начинать нужно не с того, что под руку попадется, а с самого страшного — с ревизии. Определите самые запущенные углы: высокая трава, заросли вдоль забора, дорожки, которые уже не видно. Если привести в порядок именно эти места в первую очередь, участок сразу преобразится визуально — психологический эффект сработает мгновенно.

Дальше — грубая расчистка. Тут у эксперта железный совет: берите аккумуляторный триммер. Не надо возиться с бензином, тянуть провода, мучиться с запуском. Взял, нажал кнопку — и пошел. Триммер безжалостно срезает высокую траву и поросль, аккуратно обходит деревья и клумбы, залезает в труднодоступные щели. Для дачника выходного дня это просто спасение. С травой покончено — беремся за кустарники. Аккумуляторный кусторез за пару минут придаст форму живой изгороди и срежет лишние разросшиеся ветки. Без надрыва, без мозолей — быстро и эффективно. Для точечных ударов по отдельным веткам нужен аккумуляторный секатор. Он режет аккуратно, не травмируя растение, и не выматывает кисть, как обычный механический. А если на участке есть высокие деревья, не лезьте на стремянку — возьмите высоторез. Безопасно, быстро, и шею не натрудишь.

По его мнению, финишная прямая - собрать скошенную траву, убрать ветки, чуть подровнять края газона. Таким образом, участок, который еще утром напоминал джунгли, к вечеру выглядит как аккуратный английский парк. Правильная последовательность, аккумуляторные инструменты без проводов — и никакой магии, только чистая технология. В следующий выходной останется только чай пить на веранде и любоваться результатом.

