Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали в Феодосии

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, которые напали в Феодосии на чемпиона РФ по боксу Дмитрия Двали, сообщило ведомство .

Глава СК РФ Бастрыкин считает, что корректнее расследовать дело в связи с покушением на убийство. Причиной для такого решения стали несколько факторов. Во-первых, Александр Бастрыкин изучил все детали нападения. Во-вторых, дело получило общественный резонанс. Глава СК намерен лично контролировать ход расследования. Ранее руководитель ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю Терентьев В.Н. расценил инцидент с избиением как хулиганство.

«Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело о хулиганстве, возбужденное в связи с нападением группы лиц на чемпиона России по боксу», — сообщает ведомство.

Об инциденте сообщил тренер боксера Иван Щелок. Он рассказал, что его воспитанник находился на берегу Черного моря в Феодосии. 23-летний легенда бокса купался и отдыхал с приятелем. Он заметил, что неизвестные лица избивали мальчика. Дмитрий Двали и его товарищ заступились. Тренер информирует, что боксер получил серьезную травму глаза. Его перевели в столичную клинику. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которых подозревают в драке.

Ранее сообщалось, что по поручению Бастрыкина криминалисты из Москвы помогали в расследовании ЧП в Нижнем Тагиле.