Московские криминалисты помогут в расследовании ЧП в Нижнем Тагиле по поручению главы СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил криминалистам из Москвы помочь в расследовании чрезвычайного происшествия в Нижнем Тагиле, сообщает ТАСС .

Председатель СКР направил в Свердловскую область специалистов главного управления криминалистики, а также экспертов Следственного комитета, чтобы помочь местным следователям и криминалистам в расследовании обстоятельств взрыва газа в пятиэтажном доме, повлекшего обрушение двух подъездов.

Ход и результаты расследования будут находиться под контролем центрального управления Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что по факту взрыва газа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по статье о о выполнении работ или оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.