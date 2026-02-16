Батон в руках и улыбка до ушей: новый мурал в Электростали обсуждает весь город

На стене обычной хрущевки в Северном микрорайоне художник изобразил девушку, удивительно похожую на знаменитую героиню фильма «Девчата». Момент трапезы с батоном в руках вызвал у местных жителей теплые воспоминания и бурные обсуждения.

Муралов в городе не так много, поэтому каждый из них на счету. Самые известные — портрет промышленника Николая Второва, летчицы Марины Расковой и пейзажи на зданиях тепловых пунктов. Новая работа расположилась в стороне от центра, но именно она сегодня приковывает внимание горожан.

В социальных сетях мнения разделились. Одни пишут: «снимаю шляпу». Другие считают, что рисунок мог быть и лучше. Однако большинство прохожих не могут сдержать улыбку, глядя на знакомый с детства сюжет. Картина словно переносит в атмосферу одной из самых душевных советских комедий, напоминая о простых радостях и уюте.

