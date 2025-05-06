Baza: 93-летний конструктор отдал мошенникам большую сумму денег

По данным канала, мужчина на протяжении нескольких дней снимал деньги с вкладов и передал мошенникам наличные деньги. Встреча с мошенниками проходила возле дома пенсионера. Впервые аферисты связались с разработчиком холодильной техники в середине апреля. Мошенники использовали многоходовую аферу.

По информации канала, первым позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он предупредил пенсионера, что на его персональные данные открыли счет. С него могут переводить деньги на Украину. Следующий звонок поступил от якобы сотрудника ФСБ, который предложил помощь. Он рассказал, что можно снять деньги и передать их «надежному человеку». Конструктор согласился.

«В тот же день дедушка отдал курьеру наличку, которая лежала дома — 2,25 млн руб., почти $100 тыс. и €12 тыс.», — сообщила Baza.

По данным канала, пенсионер рассказал о происшедшем супруге. Они вместе снимали деньги с депозитных счетов. Мужчина понял, что его обманули, только через несколько дней после передачи мошенникам 17,2 млн руб. Он обратился в полицию.

Сотрудники полиции напоминают россиянам, что диктовать неизвестным людям любые коды, которые приходят на их телефон, опасно.

Ранее сообщалось, что кузбасская семейная пара и водитель такси спасли пенсионеров от мошенников.