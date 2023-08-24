«Ничего не успели почувствовать»: выяснилось, как умерли пассажиры джета Пригожина

Летчик-испытатель Георгий А. рассказал нам, что могли испытывать находящиеся внутри падающего самолета пассажиры и насколько страшными были их последние минуты.

«Скорее всего, они все умерли мгновенно и ничего не успели почувствовать. Неподалеку от места авиакатастрофы были обнаружены остатки крыла, то есть, вероятно, конструкция самолета была разрушена во время падения. Судя по произошедшему, произошла разгерметизация в воздухе. Люди погибают в таком случае мгновенно в результате кессонной болезни — резкого перепада давления», — пояснил летчик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Георгий А. сравнил пассажиров падающего джета с рыбой, выброшенной на поверхность из глубины воды.

«Корпус разрывает мгновенно, это быстрая смерть. Во всяком случае, нас так учили. Понятное дело, что те, кто это пережил, рассказать про свои ощущения не смогут», — отметил собеседник издания.

Эксперт подчеркнул, что у пассажиров после разгерметизации салона остается маленький шанс выжить. Если поблизости есть аэропорт, то пилот даже может попробовать совершить аварийную посадку. Но в реальной критической внештатной ситуации все решают доли секунды.





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