Baza: деталь ракеты обнаружили в поле в Новой Москве

По данным канала, мужчина занимается сельским хозяйством. Он нашел деталь ракеты, которая застряла в вертикальном положении в земле, и сообщил о находке сотрудникам специализированных служб. В настоящее время в целях безопасности территорию оцепили.

По информации канала, деталь обнаружили у деревни Кривошеино. Эксперты предполагают, что найденная деталь — это часть зенитной ракеты или же ее отдельный элемент, сообщило издание «Avia.pro». Предположительно, ракета была запущена системами противоздушной обороны во время атаки региона украинскими беспилотниками. Официального комментария относительно найденного в поле объекта на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что в Курской области обнаружили 200-килограммовый украинский БПЛА.