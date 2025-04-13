В Курской области обнаружили 200-килограммовый украинский БПЛА

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале проинформировал , что на территории региона был обнаружен 200-килограммовый украинский беспилотник.

Александр Хинштейн сообщил, что добровольцы отряда «Барс-Курск» и военная полиция во время патрулирования участков обнаружили на территории Глушковского района 200-килограммовый украинский беспилотник. Найденный БПЛА может развивать скорость до 150 км/ч и преодолевать тысячи километров. Объект способен поднимать груз весом до 50 кг.

«Сейчас место падения БПЛА оцеплено, в ближайшее время саперы приступят к его разминированию», — написал Александр Хинштейн.

Врио губернатора Курской области отметил, что каждый день на территории региона находят взрывоопасные предметы. Саперы ежедневно обезвреживают десятки тысяч боеприпасов. Александр Хинштейн призвал жителей Курской области не рисковать своим здоровьем и жизнью. Людей убедительно просят слушаться рекомендаций местных властей. Если въезд на территорию приграничных районов запрещен, значит, соответствующее решение обоснованное.

«Работы у саперов в приграничье великое множество. Ежедневно они обезвреживают десятки тысяч (!) боеприпасов, снарядов, мин, «колокольчиков» и прочих сеющих смерть взрывоопасных предметов (ВОП): позавчерашний итог — 23 тыс. ВОП, за вчерашний день — 21,5 тыс.», — сообщил врио губернатора Курской области.

Хинштейн отметил, что разделяет обеспокоенность местных жителей. Он понимает, что люди переживают за свои дома и имущество, которое осталось на территории региона. Однако человеческая жизнь бесценная, поэтому не стоит подвергать ее опасности.

Ранее сообщалось, что при атаке на подмосковный Наро-Фоминск ВСУ впервые применили дроны вертолетного типа.