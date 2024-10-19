Baza: курьер помог москвичу, который успел передать мошенникам 24 млн рублей

Пенсионер из Москвы на протяжении двух недель передавал мошенникам деньги. Один из курьеров обратил внимание на сверток, который должен был также отправить адресату. Увидев внутри пакета большую сумму наличных, обратился в полицию, сообщила Baza.

К этому моменту 71-летний москвич успел передать мошенникам 24 млн руб. Курьер обратил внимание, что забирал пакет у пенсионера, поэтому проявил бдительность. В коробке, упакованной в пакет, оказались 680 тыс. руб. В настоящее время задержаны трое подозреваемых 18, 20 и 33 лет. Они находятся под подпиской о невыезде. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Пенсионер был уверен, что с ним связались представители «Госуслуг». Мужчине сообщили, что неизвестные получили доступ к его персональным данным и могут завладеть деньгами. Москвичу предложили помощь. Он должен был снимать деньги, чтобы переводить их на «безопасные» счета. Мужчина согласился.

«С 30 сентября мужчина снял около 24 млн рублей со своих счетов в разных банках, а после передавал деньги курьерам возле своего дома на улице Удальцова и в других местах города», — сообщила Baza.

Ранее сообщалось, что мошенники взламывают неактивные профили россиян в популярном мессенджере.