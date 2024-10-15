Мошенники взламывают неактивные профили россиян в популярном мессенджере

Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса «Вымпелкома» Дмитрий Чернов.

В последнее время наблюдается рост случаев мошенничества, связанного со взломом неактивных профилей россиян в мессенджере WhatsApp*. Злоумышленники используют взломанные аккаунты для массовых обзвонов с целью обмана пользователей.

Особую тревогу вызывают случаи, когда жертвами становятся пожилые люди, для которых приложение установили дети или внуки. Они могут оказаться наиболее уязвимыми к подобным мошенническим схемам.

Ранее психиатр Баклушев пояснил безопасность просмотров рилс и шортс. Оказалось, что так называемая «перегрузка информацией» из-за огромного числа коротких роликов просто невозможна.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.