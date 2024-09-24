Baza: медведь, убивший отца и сына в Приморье, погрыз 30 собак в приюте

В Лучегорске медведь ворвался на территорию собачьего приюта и подрал 30 собак, сообщила Baza.

Предположительно, медведь преодолел пять километров, чтобы добраться до приюта. Накануне данного происшествия он находился в населенном пункте Благовещенк, где на территории дачного поселка обнаружили убитых мужчин.

Зоозащитники приехали покормить собак и стали свидетелями разгрома. Они рассказали, что животные были привязаны. Это объясняет большое количество жертв. У собак не было возможности спастись. Самой первой жертвой медведя стала домашняя собака. Однако местные жители Благовещенка не проинформировали о происшедшем специалистов охотназдзора.

«Сейчас в Лучегорске введен режим ЧС, Росгвардия и МЧС патрулируют окрестности, чтобы не пустить дикое животное в жилой массив», — сообщила Baza.

Специалисты получили официальное разрешение на отстрел медведя. Его поведение может свидетельствовать о заражении бешенством. Местные жители утверждают, что хищника ранили. Его заметили вблизи лучегорской школы.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края сообщило, что проделанная работа дала результат. Животное искали в лесном массиве практически на протяжении суток. Конфликтный медведь ликвидирован.

«Им оказался крупный самец бурого медведя. Причины агрессивного поведения особи будут установлены позже», — сообщили специалисты охотназдзора.

Ранее сообщалось, что в Приморье разыскивают медведя, убившего отца и сына в дачном доме.