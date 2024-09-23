В Приморье разыскивают медведя, убившего отца и сына в дачном доме

Сотрудники СКР Приморья устанавливают причину гибели двух мужчин. Предполагается, что в их дом пробрался медведь, который напал на отца 1937 года рождения и сына 1968 года рождения, сообщил официальный телеграм-канал СУ СК России по Приморскому краю.

Инцидент произошел на территории дачного поселка в пгт. Лучегорск. Предполагается, что в доме находились двое мужчин. Медведь зашел в дом и напал на людей. Отец и сын погибли от полученных травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия. Опрошены очевидцы. На основании собранной информации примут решение о процессуальных действиях. Ведется доследственная проверка.

«Предварительно установлено, что в дачный домик, где находились отец 1937 г. р. и сын 1968 г. р. вошел медведь и напал на хозяев. От полученных травм оба погибли на месте», — сообщили СКР Приморья.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края сообщило, что выдано разрешение на отстрел хищника. Специалисты охотназдзора предполагают, что нападавшим был бурый медведь крупного размера. Он взрослый и агрессивный. Специалисты разыскивают животное, чтобы ликвидировать.

«Также стало известно, что за день до произошедшего медведь задрал и съел собаку неподалеку, о чем никто своевременно не сообщил», — сообщили специалисты охотназдзора.

В ведомстве призвали сообщать, если жители замечают хищных зверей вблизи жилых массивов. Тогда специалисты начнут поиски животного. Если оно не проявляет агрессии, его заведут вглубь леса.

Ранее сообщалось, что новокузнечане разыскивают крупного медведя.