Baza: следователи допросили водителей фур, из которых запускали БПЛА

Следователи допросили водителей фур, из которых были запущены БПЛА во время массовой атаки по военным объектам, сообщил телеграм-канал Baza.

По информации канала, 55-летний житель Челябинска Александр и 61-летний Андрей получили заказ от одного клиента, который является собственником фур. В рамках задания предстояло доставить каркасные дома. Конечной точкой одного из водителей был назначен Кольский район Мурманской области, другого — Иркутская область. Выдвигались из Челябинска. Александр рассказал следователям, что загрузил груз и отправился в путь. Заказчик в телефонном режиме координировал путь и указывал точки, где необходимо останавливаться.

«В итоге последним заданием была остановка у заправки „Роснефть“ неподалеку от военного аэродрома в Мурманской области. Именно оттуда и были запущены дроны», — сообщила Baza.

По данным канала, водитель Андрей припарковался у кафе «Теремок» в Усолье-Сибирском. Из машины начали вылетать дроны. Другие водители рассказывают подобные истории. Из автомобиля, который перевозил модульные дома в Рязанскую область, дроны начали вылетать во время движения. У грузовика сорвало крышу.

По информации канала, заказчик стал фигурантом уголовного дела по статье «Теракт». Предполагается, что он является уроженцем Украины. Его разыскивают.

Известно, что очевидцы бросали камни в дроны, чтобы не позволить им продолжить движение. Одним из таких свидетелей происшедшего стал дальнобойщик из Белоруссии Антон Мацкевич. Мужчина рассказал, что все водители, находившееся на стоянке в Иркутской области, не растерялись и забрасывали дроны камнями.

«Они (дроны. — Прим. ред.) находились в кузове, мы бросали камни, чтобы они не взлетали», — рассказал водитель.

Ранее политолог Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил, что Киев намерен продолжить атаки внутри РФ в попытке изменить ход СВО.