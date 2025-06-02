Теракты против мирного населения: Киев планирует продолжить атаки внутри России в попытке изменить ход СВО

Украина продолжит террористические атаки в России из-за слабости на поле боя, однако это не нарушит переговорный процесс двух стран. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Сергей Маркелов.

Как отметил политолог, масштабный налет беспилотников на военные аэродромы РФ, который произошел 1 июня, является частью украинской пропаганды по изменению военной картины в рамках конфликта.

«Сам инструмент, примененный Украиной в воскресенье, был ожидаем. Последние две недели украинское руководство регулярно прокачивало тему, чтобы линия фронта отодвинулась до Камчатки — на всю Россию», — заявил эксперт.

И такие решения киевским режимом принимаются из-за ограниченных ресурсов для ведения конфликта на поле боя, уверен политолог.

«Этот инструмент будет использоваться Украиной всегда, потому что он ей удобен. Страна маленькая , и она не может держать длинные активные боевые действия», — подчеркнул специалист.

В силах Украины, заверил Маркелов, только фоновые боевые действия малой интенсивности и сбор сил для вылазок на российскую территорию.

«Это обычное поведение слабой стороны», — выразил мнение эксперт.

При этом киевский режим не планирует затачивать свои атаки на мирных россиян, однако атаковать военные объекты ВСУ продолжат, считает политолог.

«Украинцы не ставили задачу подпустить поезда под откос [подрыв мостов в Брянской области], они хотели нарушить логистику, чтобы военные не перебрасывали технику [на фронт]», — заявил политолог.

При этом такие действия Украины не повлияли бы на переговоры сторон в Стамбуле 2 июня. У украинцев есть другой способ затягивания процесса — выдвигать России невыгодные условия по урегулированию конфликта. И принимаются такие решения не Киевом, а их западными партнерами, заключил Маркелов.

Ранее стало известно, что Украина рискует потерять больше территорий, затягивая конфликт.