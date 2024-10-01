База США близ Багдада в Ираке подверглась обстрелу

Военная база США «Виктория», которая расположена в Ираке, подверглась обстрелу в знак протеста против выбранной американскими политиками стратегии, сообщил телеканал Al Mayadeen.

Телеканал сообщил, что атака была совершена в ночь на 1 октября. Американская военная база расположена вблизи аэропорта международного значения Багдада. Возле объекта прозвучало четыре взрыва. На территории базы сработала сирена.

Причиной атаки журналисты назвали занятую позицию американскими политиками. Они оказывают всестороннюю поддержку тем силам, кто проявляет агрессию в Газе, Ливане и Йемене.

Исламское сопротивление в Ираке сделало заявление, согласно которому в понедельник, 30 сентября, бойцы провели несколько операций против израильской оккупации. В частности, были атакованы порт и центр оккупированных палестинских территорий.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и девять пострадали вследствие ночных ударов Израиля по Дамаску.