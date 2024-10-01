ГосТВ: три человека погибли и девять пострадали при ночных ударах Израиля по Дамаску

Не менее трех человек погибло в результате «воздушной агрессии» израильских войск по мирным кварталам сирийского Дамаска, передало со ссылкой на военный источник государственное телевидение Сирии. Помимо этого, порядка девяти человек числятся пострадавшими, они экстренно госпитализированы.

Сообщается, что одной из убитых оказалась популярная ведущая одного из местных телеканалов Сафаа Ахмед.

«Наши средства ПВО отреагировали на ракеты и беспилотники и поразили большинство из них. В результате агрессии погибли три мирных жителя и пострадали еще девять», — указал источник канала.

Отмечается, что налет был под покровом ночи со стороны оккупированных Израилем сирийских Голан. Израильские войска задействовали для нанесения ударов по нескольким точкам в Дамаске беспилотники и военную авиацию.

Ранее ряд СМИ сообщили о начале наземной операции ЦАХАЛ в Ливане. Военные въехали на территорию страны-соседки на бронетехнике. На юге Ливана активизировались саперы: они заняли позиции у границы. Агентство Reuters отметило, что ливанские войска сдвинулись вглубь, примерно на пять километров к северу от границы.

СМИ называют начавшуюся наземную операцию ЦАХАЛ третьей ливанской войной. Сообщают, что израильская бронетехника заехала на территорию Ливана в районе Метулы. В планах армии Израиля также создание 20-километровой буферной зоны на границе.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, чем обернется военная интервенция Израиля в Ливан.