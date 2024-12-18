Baza: в эфире радиостанции «Судного дня» прозвучали «Лебединое озеро», гимн СССР и песня SHAMAN

В эфире радиостанции УВБ-76, которую называют также радиостанцией «Судного дня», прозвучали музыкальные композиции, не свойственные для тематики станции, сообщила Baza.

Телеграм-канал поясняет, что радиостанция обычно передает белый шум и жужжащие помехи. Изредка в эфире звучат числа и кодовые слова. Официальной информации о том, кто включает звуки и является автором идеи, нет. Предположений у экспертов много.

«Ее часто называют одним из элементов системы «Периметр» — комплекса автоматизированного запуска ядерных ракет в случае войны. По одной из версий, если сигнал «Жужжалки» прервется, «Периметр» запустит ответный ядерный удар по предполагаемому противнику», — пишет Baza.

Эксперты отметили, что перед началом СВО в эфире появлялось много не типичных для станции звуков и букв. Baza обратила внимание, что в последнее время словарный запас также пополнился. Иногда транслируют слова, значение которых определить сложно.

Кроме того, в эфире прозвучала песня SHAMAN «Я — русский». Следом включили «Лебединое озеро» и гимн СССР. У экспертов есть два предположения. Первое — радиостанцию взломали хакеры, которые включили композиции. Вторая — передано какое-то важное предупреждение, например, о возможном ударе «Орешником».

Ранее сообщалось, что радиостанция «Судного дня» передала 24 странных сообщения за сутки.