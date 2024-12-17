Радиостанция «Судного дня» передала 24 странных сообщения за сутки

Радиостанция УВБ-76, известная также как The Buzzer («Жужжалка»), передала 24 сообщения за сутки. Об этом говорится в посте, опубликованном в группе радиостанции во «ВКонтакте».

В потоке сигналов, которые станция передавала 11 декабря, зафиксировали такие слова, как «Азбука», «Двоебрачье», «Безотходный», «Бильярд», «Хватание», «Биоток», «Геенна», «Пискливость», «Двоебрачье» и другие.

Радиостанция работает на частоте 4625 кГц и известна характерным монотонным сигналом, который зачастую прерывается бессмысленными наборами слов, создавая атмосферу таинственности вокруг ее назначения.

Несмотря на длительное существование радиостанции, точная цель ее работы остается неизвестной. Существует множество теорий — некоторые исследователи предполагают, что УВБ-76 может использоваться для связи с атомными подводными лодками или контроля за запуском ядерных ракет. Именно из-за это версии «Жужжалку» еще называют радиостанцией «Судного дня».

Одна из наиболее популярных версий гласит, что станция предназначена для автоматической передачи сигнала о начале пуска ракет в случае гибели вышестоящих командных структур.

По информации «Комсомольской правды», особенно много сигналов «Жужжалка» передавала перед 24 февраля 2022 года. Однако в 2023 году радиостанция также оставалась активной.

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