Baza: в Грузии нанесли 50 ножевых ранений известному трансгендеру Абрамидзе

37-летнюю Кесарии Абрамидзе убили вечером 18 сентября. Тело с ножевыми ранениями обнаружили в ее собственном доме. Сотрудники оперативно задержали подозреваемого. Им является друг Кесарии. Предположительно, он пытался покинуть страну, потому что был задержан на территории аэропорта Кутаиси. Следствие считает, что между друзьями произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес Кесарии более 50 ножевых ранений.

Кесария активно вела социальные сети, где публиковала откровенные фото в купальниках и женственных платьях. Выкладывала снимки, сделанные на пляже и в ресторане. На нее подписались около 500 тыс. человек. Блогер не скрывала информацию о том, что до проведения операции по смене пола в 2014 году была мужчиной по имени Бесо Абрамидзе. Она представляла Грузию на конкурсе красоты трансгендеров, который проходил в 2018 году в Испании.

Ранее сообщалось, что предприниматель Маск оценил идею вводить тюремные сроки за неправильное обозначение гендера.

* организация признана экстремистской и запрещена в России