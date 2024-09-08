Маск оценил идею вводить тюремные сроки за неправильное обозначение гендера

Илон Маск отреагировал на решение властей Шотландии сажать в тюрьму за неправильное обозначение гендера.

Власти Шотландии приняли закон, согласно которому человека можно осудить на семь лет за то, что он неправильно обозначил гендер человека, то есть ошибочно назвал трансгендера мужчиной или женщиной.

Данное нововведение прокомментировал владелец компаний Space X и Tesla Илон Маск.

Миллиардер категорически не согласен с таким решением шотландских властей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Это безумно», — написал Маск в комментарии под постом.

Предприниматель уже не раз выражал свое отношение к идеологии смены пола, особенно если речь идет о подростках.

Маск поддержал британскую писательницу Джоан Роулинг, которая активно выступает против использования блокаторов полового созревания у детей.

Свою позицию Маск объясняет тем, что многие дети в подростковом возрасте переживают кризис идентичности.

Ранее Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой.