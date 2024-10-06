Baza: в Москве 25-летняя девушка спрыгнула с Крымского моста

В пять утра воскресенья, 6 октября, прохожие заметили на Крымском мосту в Москве девушку, которая плакала в одном нижнем белье. В момент, когда один из очевидцев подходил к девушке, она спрыгнула вниз, сообщила Baza.

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников МЧС. Спасатели достали девушку и передали медикам.

Выяснилось, что прыгнувшая с моста девушка — это 25-летняя официантка Алия. В субботу она была на работе. У девушки было плохое настроение. После завершения рабочего дня, Алия решила выпить спиртные напитки. Когда имеющийся алкоголь закончился девушка решила пойти, чтобы искупаться в реке и немного освежиться.

«К счастью, закрытие купального сезона обошлось без серьезных травм», — сообщила Baza.

Ранее сообщалось, что музыкант и вокалист Джон Бон Джови во время съемок нового видеоклипа предотвратил попытку женщины спрыгнуть с моста. Пользователи соцсетей назвали его настоящим героем.