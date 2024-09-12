Музыкант Джон Бон Джови предотвратил попытку женщины спрыгнуть с моста, когда прибыл туда для съемок видеоклипа, сообщила Baza.

Полицейское управление города Нэшвилл (Теннесси) распространило видео спасения. На кадрах видно, как женщина стоит на краю моста, глядя вниз на воду.

Мужчина приближается к ней и через некоторое время помогает ей вернуться на тротуар, после чего обнимает ее и уводит подальше. Этим мужчиной оказался вокалист и создатель группы Bon Jovi Джон Бон Джови.

Он был на мосту со своей командой для съемок клипа. Пока готовились к съемке, музыкант заметил женщину и поспешил прийти ей на помощь.

Пользователи социальных сетей выражают благодарность певцу, называя его не только рок-легендой, но и настоящим героем.

Ранее сообщалось, что развитие волонтерского движения обсудили в Московской области.