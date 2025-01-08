Baza: в театре имени Вахтангова на рабочем месте умер сотрудник

Канал располагает информацией, что в среду, 8 января, у Владимира Круглова был выходной день. Однако художника-постановщика вызвали на работу для решения ряда вопросов. Он прибыл в здание театра, но до своего кабинета не дошел. Заслуженному работнику культуры стало внезапно плохо. Он потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики зафиксировали смерть. Мужчина умер в возрасте 66 лет. Сотрудники утверждают, что перед падением художник-постановщик держался за грудь в области сердца.

В театре Круглов возглавлял бутафорско-декоративный цех. Он также участвовал в выпуске различных спектаклей, которые были поставлены в разные годы и пользовались популярностью среди зрителей.

В настоящее время в телеграм-канале театра информации, подтверждающей данные Baza о смерти сотрудника организации, нет.

Ранее сообщалось, что умерла звезда «Интернов» и «Новогодней сказки» Надежда Подъяпольская.