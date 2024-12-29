Умерла звезда «Интернов» и «Новогодней сказки» Надежда Подъяпольская

Надежда Подъяпольская, известная советская и российская актриса театра, кино, а также артистка озвучания и дубляжа, ушла из жизни 28 декабря. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте Московского ТЮЗа.

Артистка ушла из жизни в возрасте 82 лет. Подробности о причине её кончины не сообщаются.

«Прощание состоится в крематории Николо-Архангельского кладбища 31 декабря в 10:20», — говорится в публикации.

Фильмография Надежды Подъяпольской насчитывает свыше 120 проектов. Дебютом артистки на экране был «Анчутка» 1985 года, также она снималась в таких проектах, как «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня», «Интерны» и другие. Первым появлением артистки на экране стала роль в фильме «Анчутка» 1985 года. Также она принимала участие в таких проектах, как «Глухарь», «Пятницкий», «Кухня», «Интерны» и многих других.

В качестве актрисы дубляжа она озвучивала такие фильмы, как «Приключения Электроника», «Приключения Паддингтона 2» и «Новогодняя сказка».

Последней работой артистки стал фильм «Коля, домой!», который запланирован к выходу в 2025 году.ивала «Приключения Электроника», «Приключения Паддингтона 2» и «Новогоднюю сказку». Последней работой артистки стала запланированная на 2025 год комедия «Коля, домой!».

Ранее сообщалось, что режиссер и кинооператор Юрий Щербаков скончался на 80-м году жизни.