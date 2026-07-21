«Забулдыги», «тетка с грудью из 90-х» и голые пьяные женщины: россиян пригласили на съемки сериала о секте

Создатели сериала «Один из нас» (18+) приглашают желающих на разные роли. В списке востребованных персонажей — забулдыги, сотрудники полиции, журналисты и сельские жители. Участие в съемках будет оплачиваться. Информация о наборе актеров опубликована краевым учреждением «Енисей-кино» в группе «ВКонтакте». Согласно объявлениям, работа над проектом пройдет в Красноярске и Усть-Мане, съемки продлятся до 31 июля, сообщил prmira.ru.

По данным издания, кинокомпания «Триикс Медиа» производит сериал для телеканала ТНТ. В центре сюжета — сотрудник ФСБ, который внедряется в религиозную общину под названием «Церковь последнего откровения». Организацию возглавляет некий Илларион, который называет себя мессией. История отсылает к реально существовавшей «Церкви последнего завета»*, основанной Виссарионом (Сергеем Торопом**) в Курагинском районе Красноярского края. В сериале эту структуру планируют представить как опасную секту.

По данным издания, организаторы ищут исполнителей самого разного возраста — от детей до пенсионеров. В заявках перечислены колоритные типажи: «забулдыги», «крупная тетка с грудью из 90-х», «спортивные парни», «стильные и модные люди». В одном из объявлений также искали женщину, согласную лежать обнаженной и имитировать опьянение, однако этот запрос оперативно удалили.

«В 1990-х годах бывший сотрудник милиции из Минусинска Сергей Тороп назвал себя Виссарион и основал религиозную общину "Церковь последнего завета". В сентябре 2020 года силовики задержали самого Торопа и его ближайших сторонников — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Им предъявили обвинения в создании религиозного объединения, где применялись методы психологического давления и физического насилия, что привело к причинению вреда здоровью — как средней, так и тяжелой степени — по меньшей мере 16 участникам. Все трое получили по 11 или 12 лет колонии», — говорится в статье «Проспекта Мира».

Ранее сообщалось, что «Холоп 3» (16+) повторил успех двух первых частей в России.

* «Церковь последнего завета» (известная как секта Виссариона) была официально ликвидирована по решению суда и признана в России экстремистской.

** Организация, возглавляемая Торопом, запрещена решением суда.