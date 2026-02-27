Бедро вместо филе и тонкий лаваш: как шаурмисты спасают цены от роста, но рискуют потерять клиентов

Сотрудник точки общепита в Ростове-на-Дону рассказал, как шаурмисты могут решать проблему роста цен на готовую продукцию из-за подорожания ингредиентов и коммунальных услуг, сообщил rostovgazeta.ru.

Сотрудник точки общепита высказал мнение, что до конца 2026 года шаурма может подорожать примерно на 20%. Эксперты понимают, что резкий рост стоимости может привести к отказу населения есть шаурму. Для сохранения клиентов специалисты ищут способы, как сделать ценовой удар менее сильным.

По словам сотрудника, некоторые специалисты заменяют одни продукты на другие. Например, куриное бедро стоит дешевле, чем филе. Эту часть добавляют в шаурму. Для экономии на составляющих соусов предпочтение отдают майонезным основам.

«Только так получится оставить среднюю цену, если экономить на продуктах и качестве», — отметил он.

По мнению специалиста, еще один способ экономии — замена лаваша на более тонкий. Эксперт понимает, что такая шурма может быстро размякнуть и развалиться. Человеку будет неудобно ее есть, тогда также произойдет отток покупателей.

Сотрудник точки общепита считает, что можно предложить клиенту два варианта — купить шарму по более низкой цене с заменой некоторых продуктов или же выбрать более дорогое предложение с привычными ингредиентами.

Ранее сообщалось, что продажи готовой шаурмы в России подскочили почти на треть.