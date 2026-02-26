Эффект лаваша: продажи готовой шаурмы в России подскочили почти на треть

В России зафиксирован аномальный потребительский бум в сегменте готовой еды. Россияне начали массово скупать шаурму и сэндвич-роллы именно в сетевых розничных магазинах, предпочитая их традиционным заведениям общепита. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Продажи магазинной шаурмы за прошлый год увеличились на 11% в натуральном выражении, а из-за изменения цен выручка ритейлеров в этом сегменте подскочила сразу на 27%. Средний чек за порцию составил около 165 рублей. Еще более впечатляющую динамику показали сэндвич-роллы в лаваше: их стали покупать на 38% чаще, а рост продаж в деньгах достиг 47% при средней стоимости 180 рублей за порцию.

Эксперты связывают этот тренд с желанием граждан экономить время и деньги без потери в разнообразии рациона. Потребители все чаще отказываются от походов в кафе и рестораны, переключаясь на готовую кулинарию в супермаркетах, которая воспринимается как более доступная и быстрая альтернатива. «Магазинная» еда теперь успешно конкурирует с уличными точками питания, предлагая фиксированную цену и предсказуемое качество.

