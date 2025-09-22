Бег с грузом, завалы и ориентирование: что продемонстрировали пожарные на федеральном конкурсе

В Красноярске успешно завершился XI федеральный конкурс профессионального мастерства среди лесных пожарных, в котором приняли участие представители 18 регионов России, а также команды из Белоруссии и Армении, сообщил udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов Удмуртской Республики.

По информации издания, сотрудник учреждения «Удмуртлес» Никита Вахрушев достиг значительного успеха, заняв третье место в дисциплине по спортивному ориентированию в лесной местности. Данное достижение стало продолжением его недавней победы в региональном этапе конкурса «Лучший лесной пожарный-2025». Соревновательная программа федерального уровня включала три основных этапа

По информации издания, на специально оборудованной лесопожарной полосе, имитирующей реальные условия пожаротушения с завалами, заболоченными участками и каменистыми россыпями, конкурсанты демонстрировали скорость и мастерство работы с ключевым противопожарным оборудованием: ранцевыми огнетушителями, бензопилами и мотопомпами.

«В незнакомом лесном массиве — в точности и скорости ориентирования на местности. А также в спортивном многоборье включающем бег с грузом на плечах, подтягивание и прокачивание пресса», — рассказали в минприроды Удмуртии.

Ранее сообщалось, что в Шатуре отметили 35-летие МЧС России Днем открытых дверей.