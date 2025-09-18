В Шатуре отметили 35-летие МЧС России Днем открытых дверей

В «Центре пожарной безопасности» в Шатуре состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Для школьников округа Шатура были организованы захватывающие демонстрации профессиональных навыков пожарных. Они продемонстрировали тушение смоделированного возгорания, извлечение пострадавших из искореженного автомобиля и подъем по пожарной автолестнице.

«Нам очень понравился огонь, как спасали человека и как вскрывали машину, чтобы достать человека. Это очень все впечатлительно, работа эта очень сложная, нужно долго учиться, но нам все понравилось», — поделились впечатлениями Марта Котова и София Жесткова, ученицы Лицея г. Шатуры.

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения победителей конкурса рисунков, посвященного 35-летию МЧС. Юные художники на своих работах отразили почтение к самоотверженному труду и риску, с которым ежедневно сталкиваются спасатели, чтобы защищать жизни других людей.

Третье место в конкурсе заняла Алена Ковалева из Лицея г. Шатуры, Дарья Савич из школы № 1 стала второй, а первое место заняла лицеистка Анна Волкова.

«Это мероприятие, приуроченное к 35-летию МЧС, — День открытых дверей — предназначено именно для вас, чтобы вы посмотрели, как работают пожарные, как приходится нелегко в нашей работе, и чтобы вы в своей жизни соблюдали правила пожарной безопасности», — обратился к ребятам начальник Шатурского пожарного гарнизона Сергей Аржанов.

Всем желающим школьникам была предоставлена возможность посидеть в кабине пожарной машины и ознакомиться с ее оборудованием. Завершилось мероприятие угощением кашей из полевой кухни.