В столице Ливана беженцы прячутся под мостом вблизи автостанции

Корреспондент рассказала, что практически все районы ливанской столицы подвергаются интенсивным обстрелам израильских ВВС. Первыми заходят БПЛА, которые разведывают ситуацию. Затем границу пересекают бомбардировочные самолеты. Они атакуют преимущественно парами. Шиитские кварталы Бейрута страдают в первую очередь. Недавно под обстрел попала автостанция, которая находится в суннитском районе.

Город пытаются покинуть сотни сирийцев. Транспорта не хватает. Люди прячутся под мостом вблизи автостанции, ожидая своей очереди. Цель назначения пассажиров — Сирия. Под мостом укрыться все не могут. Беженцы находят место везде, где возможно: на скамейках, на подстилках под деревьями. Волонтеры раздают матрасы.

В районе аэропорта после очередного обстрела виднеется дым. Особенно страдают близлежащие районы. Некоторые здания горят. По дорогам ездят машины, которые попали под обстрелы: выбиты стекла, остались вмятины. Перекрытия домов не выдерживают атак, здания превращаются в руины. Среди мирного населения есть жертвы.

Ранее сообщалось, что убит лидер группировки «Хезболла» Хасан Насралла.