Убит лидер группировки «Хезболла» Хасан Насралла

Лидер группировки «Хезболла» Хасан Насралла был убит в результате авиаудара израильских сил в Бейруте, как сообщила пресс-служба армии Израиля в своем Telegram-канале.

Удар был нанесен вечером накануне, в результате чего были разрушены шесть зданий, включая центральный штаб организации.

Израильская сторона объяснила операцию намерениями «Хезболлы» и Ливана окружить и уничтожить Израиль к 2040 году, подчеркивая значимость роли Насраллы в реализации этих планов.

На момент гибели Насралле было 64 года, 32 из которых он возглавлял данную группировку.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ атаковал лидера «Хезболлы» из-за его нежелания прекратить атаки на Израиль.