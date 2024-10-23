Белгородцы поделились впечатлениями от участия в шоу «Голос»

Юный белгородец Рома Скробот и его мама поделились впечатлениями от участия в телевизионном проекте «Голос», сообщил bel.ru.

Мама Романа рассказала, что все родители испытывают волнение. Особенно тяжело находиться за сценой, когда настала очередь выступления ребенка. Получить удовольствие от исполнения песни сложно. К Роману после первых минут повернулась певица Юлианна Караулова, но это не снизило степень психологической напряженности.

Роман рассказал, что встретил на проекте много друзей. Особенно хорошо начал общаться с Владимиром Романовым из Санкт-Петербурга. Он мечтает выступить с новым другом дуэтом. Кроме того, мальчик был вдохновлен игрой на барабане участника коллектива «Голоса». Теперь Роман начал сам увлекаться барабанами.

«Рома ему привет даже передал, может быть, покажут в эфирах. Прямо воодушевился Роман, потому что он [барабанщик, прим.ред.] играл для выступления Ромы, Highway to Hell. Там основой всё же играют барабаны, задают тон всей песне», — рассказала Ирина Скробот.

Атмосфера на проекте дружелюбная и приятная. Ирина отметила, что члены жюри также оценили выступление белгородки Лилии Зерновой. Она считает важным давать возможность юным россиянам самореализовываться.

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