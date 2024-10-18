Участница проекта «Мама в 16» из Тюмени рассказала о жизни после шоу

Участница проекта «Мама в 16» из Тюмени Кристина рассказала о жизни после шоу, сообщил nashgorod.ru.

Во время проекта девушка рассказала, что ее отец погиб из-за злоупотребления алкоголем. Из-за пагубной привычки ее мать решили родительских прав. Девушка стала мамой еще в подростковом возрасте. Отец ребенка изменил, а потом потребовал предоставить тест на отцовство.

Сейчас Кристине 18 лет. Она строит отношения с возлюбленным Константином, который заменил ее дочери отца. Молодые люди официально зарегистрировали брак. Супруг Кристины вписан в графе отцовства ее дочери. Молодой человек рассказал, что негативно относится к биологическому отцу девочки и не считает необходимым с ним поддерживать отношения.

Кристина уверена, что ей необходимо развиваться. После завершения декретного отпуска девушка планирует работать в салоне красоты. Героиня шоу призналась, что быть матерью сложно и очень ответственно.

Ранее сообщалось, что порядка 200 тыс. звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» в этом году.