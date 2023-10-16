Белгородцы чтят погибших в годы Второй мировой войны: открывают памятную стелу

В Белгороде вдоль дороги, которая ведет к местному кладбищу, появилась стела, на которой увековечены фамилии и имена жителей хутора Оскочное, которые погибли в годы Второй мировой войны, сообщает « Бел.Ру ».

До начала войны в населенном пункте проживало 400 человек. Фашисты оккупировали хутор. Жители пережили голод, издевательства и душеные мучения. Всего погибло 90 человек, которые находились в период военных действий в хуторе. Жители Белгородской области помнят о подвиге соотечественников.

Инициатором открытия памятной стелы выступила компания «Оскочное-250», представители которой обязуются в дальнейшем проводить ремонтные работы и следить за состоянием городского объекта.

В память о событиях тех времен ранее было принято открыть стелу, на которой указаны имена военных. При въезде в населенный пункт установили крест.

Средства были выделены из бюджета региона в рамках программы грантов. Заявка получила высокий рейтинг, поэтому была одобрена. Цель строительства – сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодого поколения.