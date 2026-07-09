Метры и балкон не главное: как за 20 лет изменился портрет «нормальной квартиры»

Рынок жилья за последние два десятилетия пережил трансформацию: погоня за метрами уступила место запросу на качество, функциональность и сервис. Основатель крупной управляющей компании Виктор Зубик объяснил в беседе с RuNews24.ru , почему балконы теряют актуальность, а мастер-спальни появляются даже в небольших квартирах.

В 2000-е главной мечтой покупателя была сама возможность переехать из старого фонда в новостройку, желательно с большей площадью. Сегодня критерии иные. Как отмечает эксперт Виктор Зубик, современное жилье оценивают не только по квадратным метрам, но и по тому, какой образ жизни оно предлагает.

На первый план вышли планировочные решения. Покупатели все чаще выбирают евро-форматы с объединенной кухней-гостиной и минимумом бесполезных коридоров. Количество санузлов теперь должно соответствовать числу спален, а в идеале — превышать его. Даже в относительно скромных по площади квартирах востребованы мастер-спальни и зоны для удаленной работы.

Парадоксально, но балконы и лоджии, еще недавно считавшиеся обязательным атрибутом жилья, теряют ценность. Их место занимают кладовые — более практичные для хранения вещей. Каждый квадратный метр должен работать.

Меняется и отношение к локации. Раньше побеждал центр, теперь важнее транспортная доступность и развитая инфраструктура рядом: школы, поликлиники, парки, магазины. Востребованы районы формата «город в городе», где не нужно каждый день ехать в центр.

Финансовый подход также стал рациональнее: покупатели ориентируются не на максимум площади, а на комфортный ежемесячный платеж и устойчивость бюджета. Все чаще выбирают компактные, но качественные квартиры, которые к тому же сохраняют ликвидность. Сегодня «нормальное жилье» — это баланс локации, архитектуры, планировки, сервиса и цены. Именно эта комбинация и определяет выбор.