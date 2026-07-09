Цена как у Lada, но ехать нельзя: почему новый Fiat Topolino шокировал рынок США

Итальянский бренд Fiat готовится к экспансии на американский рынок со своей новой моделью — микрокаром Topolino. Несмотря на компактные размеры и привлекательный дизайн, характеристики этого электромобиля вызвали дискуссии среди экспертов из-за его ограниченной функциональности. Об этом сообщил журнал «За рулем».

Габариты и технические особенности

Fiat Topolino представляет собой крайне компактное транспортное средство, длина которого составляет всего 2535 мм, ширина — 1400 мм, а высота — 1530 мм.

Техническая начинка модели соответствует статусу микрокара:

Двигатель: мощностью всего 8 л. с.

Максимальная скорость: ограничена 15 км/ч (в базовой версии).

Стоимость новинки в США составляет $14 000, что по текущему курсу эквивалентно примерно 1 300 000₽ — цена, сопоставимая со стоимостью новой Lada Granta в России.

Ограничения в эксплуатации

Главным препятствием для широкого использования Fiat Topolino являются его скоростные показатели. В стандартном исполнении модель не допущена к полноценному участию в дорожном движении — передвижение на ней разрешено исключительно внутри жилых кварталов или на закрытых территориях.

Для частичного снятия ограничений производитель предлагает опцию Street Legal Conversion Kit. После ее установки электронный ограничитель скорости повышается до 40 км/ч. Однако даже с этим дополнением использование электромобиля на скоростных трассах, где разрешенный режим превышает 56 км/ч, остается под запретом.

Таким образом, Fiat Topolino позиционируется скорее как нишевое транспортное решение для частных территорий или специфических городских условий, чем как полноценная замена стандартному автомобилю.