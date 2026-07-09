Минус 13 лет от биологического возраста мозга: секрет долголетия был на языке

Группа исследователей из Испании, Чили, Аргентины и Ирландии представила результаты работы, доказывающие значительную когнитивную пользу многоязычия. Как выяснилось, изучение иностранных языков работает как мощный тренажер для нейронных связей, позволяя мозгу дольше сохранять биологическую молодость, передает «Газета.Ru».

Исследование и методология

В эксперименте приняли участие 728 жителей Страны Басков. Ученые использовали методы магнитоэнцефалографии для фиксации мозговой активности, после чего обучили искусственный интеллект определять биологический возраст мозга на основе состояния нейронных связей. Модель была протестирована на группе из 144 добровольцев, владеющих разным количеством языков.

Результаты: каждый язык на вес золота

Данные показали прямую зависимость между количеством освоенных языков и «омоложением» мозга по сравнению с монолингвами (людьми, говорящими на одном языке):

Билингвы (2 языка): мозг выглядит на 6 лет моложе.

Владеющие 3 языками: разница составляет около 7 лет.

Владеющие 4 и более языками: мозг выглядит моложе на 13 лет.

Почему это работает?

Ученые объясняют этот эффект высокой когнитивной нагрузкой: необходимость постоянно переключаться между языковыми системами тренирует внимание, память и функции самоконтроля. Мозг, находясь в состоянии постоянной «гимнастики», формирует более устойчивые нейронные связи.

Важно отметить, что на результат также влияют возраст, в котором началось обучение, и глубина владения языками. Исследователи подчеркивают, что, несмотря на влияние дополнительных факторов (таких как музыкальное образование, чтение и социальная активность), многоязычие является одним из самых надежных инструментов для поддержания ментального здоровья в пожилом возрасте.