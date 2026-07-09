Гелендваген за ₽1,3 млн в России: начали продавать бюджетный электрокар в стиле легенды

Российская компания ZIF начала производство и реализацию субкомпактных электромобилей, среди которых особо выделяется модель ZIF Morena. Дизайн этого автомобиля практически полностью копирует облик знаменитого немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Klasse, однако в уменьшенном формате, пишет Motor.

Технические характеристики ZIF Morena

Несмотря на внушительный внешний вид, автомобиль является полноценным городским электрокаром с компактными габаритами: 4010×1850×1850 мм. Техническое оснащение модели включает:

Электродвигатель: мощностью 10 л. с.

Аккумулятор: литий-железо-фосфатная батарея емкостью 14,4 кВт·ч.

Ходовая часть: пружинная подвеска и дисковые тормоза на всех колесах.

Стоимость миникара составляет 1 300 000₽. Производитель подчеркивает, что модель допущена к эксплуатации на дорогах общего пользования, а для управления владельцу достаточно водительского удостоверения категории B.

Оснащение и комфорт

Для бюджетного электрокара ZIF Morena предлагает достаточно высокий уровень оснащения. В список базовых опций входят:

кондиционер;

мультифункциональный руль;

полный электропакет стеклоподъемников;

современная медиасистема с большим экраном.

Новинка уже доступна для заказа и позиционируется как доступное решение для городских поездок, сочетающее узнаваемый дизайн с современными экологичными технологиями.