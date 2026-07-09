Гелендваген за ₽1,3 млн в России: начали продавать бюджетный электрокар в стиле легенды
Motor: российский мини-Гелендваген поступил в продажу
Российская компания ZIF начала производство и реализацию субкомпактных электромобилей, среди которых особо выделяется модель ZIF Morena. Дизайн этого автомобиля практически полностью копирует облик знаменитого немецкого внедорожника Mercedes-Benz G-Klasse, однако в уменьшенном формате, пишет Motor.
Технические характеристики ZIF Morena
Несмотря на внушительный внешний вид, автомобиль является полноценным городским электрокаром с компактными габаритами: 4010×1850×1850 мм. Техническое оснащение модели включает:
- Электродвигатель: мощностью 10 л. с.
- Аккумулятор: литий-железо-фосфатная батарея емкостью 14,4 кВт·ч.
- Ходовая часть: пружинная подвеска и дисковые тормоза на всех колесах.
Стоимость миникара составляет 1 300 000₽. Производитель подчеркивает, что модель допущена к эксплуатации на дорогах общего пользования, а для управления владельцу достаточно водительского удостоверения категории B.
Оснащение и комфорт
Для бюджетного электрокара ZIF Morena предлагает достаточно высокий уровень оснащения. В список базовых опций входят:
- кондиционер;
- мультифункциональный руль;
- полный электропакет стеклоподъемников;
- современная медиасистема с большим экраном.
Новинка уже доступна для заказа и позиционируется как доступное решение для городских поездок, сочетающее узнаваемый дизайн с современными экологичными технологиями.